Danger Zone - Geistiger Burnout-Nachfolger erscheint auch für die Xbox One

Indie-Entwickler Three Fields Entertainment hat bekannt gegeben, dass das Action-Rennspiel Danger Zone auch für die Xbox One erscheinen wird. Der Release ist für den Herbst 2017 geplant, ein Preis steht bislang noch nicht fest.

Die Xbox One-Version wird mit einigen Zusatzinhalten veröffentlicht, darunter zwölf neue Level und drei neue Autos. Außerdem bietet das Spiel auf der Xbox One X zum Launch der Konsole am 7. November nativen 4K-Support.

Danger Zone explodes on to @Xbox this Fall. 12 new levels. 3 new cars. Enhanced for Xbox One X including native 4k. Follow us for news/vids pic.twitter.com/JofVArQIqa