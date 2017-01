Dark Souls 3: The Ringed City - Finaler DLC für März 2017 angekündigt

Dark Souls 3: The Ringed City führt Spieler ans Ende der Welt.

Dark Souls 3 markiert das vorläufige Ende der RPG-Reihe, zögert den Abschied aber seit einiger Zeit heraus. So brachte der DLC Ashes of Ariandel erst im Oktober 2016 ein neues Gebiet samt zusätzlicher Gegner, Items und einer PvP-Arena ins Spiel. Am 28. März 2017 folgt mit Dark Souls 3: The Ringed City jedoch der zweite, finale DLC.

Laut offizieller Produktbeschreibung führt die Erweiterung ihre Spieler auf der "Suche nach der Umringten Stadt ans Ende der Welt". Dort sollen "neue Länder mit neuen Bossen, Feinden, Rüstungen, neuer Magie und neuen Gegenständen" warten.

Einen eigenen Eindruck von der düsteren Region, in der Dark Souls 3: The Ringed City spielt, könnt ihr euch anhand des Ankündigungstrailers machen:

Dark Souls 3: The Ringed City erscheint am 28. März 2017 für PS4, Xbox One und PC. Einzeln kostet der DLC knapp 15 Euro. Besitzer des Season Pass, der mit rund 25 Euro zu Buch schlägt, bekommen die Erweiterung ohne Zusatzkosten.

Was erhofft ihr euch vom finalen DLC zu Dark Souls 3?

