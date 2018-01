Dark Souls Remastered - Offiziell für PS4, Xbox One & Switch angekündigt

Seit Wochen geisterten Gerüchte rund um ein potenzielles Dark Souls HD durchs Netz, nun hat Bandai Namco die Neuauflage offiziell angekündigt. Demnach soll das als Dark Souls Remastered betitelte Spiel am 25. Mai 2018 für PS4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen.

Auch wenn es sich nicht um ein komplettes Remake handelt, wurde die Remastered-Version grafisch aufgebohrt, sodass ihr nun Lordran in neuem HD-Glanz inklusive bessere Lichteffekte und schärferen Texturen bewundern dürft. Das Action-Rollenspiel soll auf jeder Konsole in 1080p-Auflösung mit 60 Frames laufen - auf PS4 Pro und Xbox One X wird dagegen auf 4K skaliert.

DLC & Multiplayer im Remaster enthalten

Der sehr umfangreiche DLC Artorias of the Abyss, der Dark Souls unter anderem um ein großes neues Gebiet und eine PvP-Arena erweiterte, ist in Dark Souls Remastered direkt enthalten. Auch auf dem Multiplayer-Modus mit insgesamt bis zu sechs Spielern (4 Koop-Kollegen, 2 Invader) müsst ihr nicht verzichten und dürft auch sogar auf dedizierte Server freuen. Im Original von 2011 war der Koop noch auf vier Spieler begrenzt.

Unterschiede der Nintendo Switch-Version

Switch-Fans müssen bei Dark Souls Remastered kaum Abstriche in Kauf nehmen. Die 60 Frames der anderen Plattformen kann die Hybrid-Konsole aber nicht stemmen, daher müsst ihr euch mit 30 Bildern pro Sekunde zufrieden geben. Das dürfte allerdings kein Beinbruch sein, schließlich besaß das Original auf PS3 die gleiche Bildrate. Im Handheld-Betrieb soll das Spiel aber immerhin in 720p laufen.

Dark Souls Remastered soll am 25. Mai 2018 zum Preis von 40 Euro erscheinen.