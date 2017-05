Darksiders: Fury's Collection bereitet Neueinsteiger auf Darksiders 3 und seine Heldin Wut vor.

Zwar wissen wir bereits seit 2015, dass THQ Nordic an Darksiders 3 arbeitet, ein bisschen überraschte die gestrige Ankündigung des Spiels dann aber trotzdem. Denn gemessen an den Qualitäten von Darksiders und Darksiders 2 verpassten bislang viel zu viele Spieler diese Reihe - GameStar-Kollege Maurice beschreibt sie in einem aktuellen Artikel als Mischung aus God of War, Zelda und Diablo.

Falls nun eurer Interesse an der Darksiders-Serie geweckt ist, solltet ihr einen Blick auf die Darksiders: Fury's Collection werfen, die THQ Nordic gestern auf den Markt brachte. Die Spielesammlung für PS4 und Xbox One umfasst neben Darksiders Warmastered auch Darksiders 2 Deathinitive Edition. Der Preis beträgt knapp 20 Euro.

Darksiders 3 erscheint 2018 für PS4, Xbox One und PC. Im Mittelpunkt des Spiels steht die Apokalyptischen Reiterin Wut, in deren Rolle wir den Sieben Todsünden in einer offenen Spielwelt hinterherjagen.

