Das beste Zubehör für die Nintendo Switch - Powerbanks, Pro Controller, Taschen & mehr

Kratzer oder Beschädigungen können mit Hilfe von Taschen oder Folien vermieden werden.

Die Nintendo Switch scheint auf dem Weg ein voller Erfolg zu werden und bricht die ersten Verkaufsrekorde seiner Vorgänger. Viele Besitzer der Switch dürften nun vor der Frage stehen, welches Zubehör sie vielleicht noch brauchen könnten.

Dabei gibt es Zubehör direkt von Nintendo wie auch von offiziellen Drittanbietern wie Bigben, Hori oder Snakebyte. Um euch einen einfachen Überblick zu geben, zeigen wir euch nachfolgend was an Zubehör bereits vorhanden ist und was noch veröffentlicht wird. Beachtet bitte das einiges an Zubehör aktuell nur vorbestellbar ist und innerhalb der nächsten zwei Wochen erscheint. Zudem kann es vorkommen, dass manche Artikel immer mal wieder ausverkauft sind.

Zubehör direkt von Nintendo

Nintendo selbst bietet, wie schon erwähnt, einiges an Zubehör an. Ein echter Verkaufsschlager ist hierbei der Nintendo Switch Pro Controller. Falls ihr viel im TV-Modus spielt, dann ist der Controller gerade bei Spielen mit einer komplexen Steuerung wie The Legend of Zelda: Breath of the Wild definitiv ein großes Plus.

Nintendo Switch Pro Controller für 69,99 Euro bei Amazon

Weiteres Zubehör, das direkt von Nintendo vertrieben wird, ist zum Beispiel die Nintendo Switch Joy-Con-Aufladehalterung. Damit ist es möglich, eure Joy-Cons aufzuladen, wenn diese nicht an der Switch-Konsole angeschlossen sind. Eine ähnliche Halterung ist ist bereits im Lieferumfang der Switch enthalten, allerdings ist diese nicht in der Lage, eure Joy-Cons aufzuladen.

Nintendo Switch-Tasche & -Schutzfolie für 19,99 Euro bei Amazon

Nintendo Switch Taschen, Cases und Schutzfolien

Jeder Besitzer einer Nintendo Switch sollte sich auf jeden Fall Gedanken darüber machen, ob die Anschaffung einer Tasche oder eines stabilen Cases für ihn in Frage kommt. Meinen Nintendo 3DS etwa bewahre ich gerne in einem Case auf, damit er gut geschützt ist. Viele nutzen auch gerne Schutzfolien, damit das Display vor möglichen Kratzern bewahrt wird.

Das Deluxe Case von bigben bietet den Platz, den ihr für eure Nintendo Switch benötigt.

Wer die ganze Konsole inklusive Dockingstation zum Beispiel auf Reisen mitnehmen möchte, der sollte sich das Bigben Switch Deluxe Case anschauen. Es handelt sich hierbei um ein Hardcase, das genügend Platz für die Konsole, die Dockingstation, das Netzteil, ein HDMI-Kabel und den Nintendo Switch Pro Controller bietet. Zudem sind jeweils zwei Boxen für Spiele und Micro-SD Karten vorhanden.

bigben Switch Deluxe Case für 49,99 Euro bei Saturn

Weitere Taschen, Cases und Schutzfolien:

Powerbanks, Ladekabel, LAN-Adapter & weiteres Nintendo Switch-Zubehör

Zum Aufladen der Switch benötigt ihr ein USB-C-Kabel. Achtung: Nicht alle Powerbanks haben genügend Leistung, um die Switch (im Spielbetrieb) aufzuladen. Ihr solltet daher zu einer Powerbank mit 30 Watt oder mehr greifen. Wir empfehlen die 30W Powerbank von RAVPower - diese könnt ihr natürlich auch mit weniger mAh kaufen.

Um die Konsole per LAN an euren Router zu stöpseln, benötigt ihr außerdem noch einen entsprechenden Adapter.