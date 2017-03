Nintendo Switch - Rekord-Launch in Nordamerika

Nintendo Switch

Über die Nintendo Switch und ihren Launch wurde im Vorfeld viel gemutmaßt: Es gebe zu wenig Spiele, die Konsole sei zu teuer und auch nicht leistungsfähig genug, weshalb die Verkäufe nur langsam ins Rollen kommen würden. Aber jetzt ist die Switch da und Breath of the Wild entpuppt sich als eines der bisher besten Zelda-Spiele (es liegt bei Metacritic aktuell auf Platz vier der am besten bewerteten Videospiele aller Zeiten).

Nun gibt es auch schon die ersten Verkaufszahlen vom Launch-Wochenende, die in dieselbe Kerbe schlagen: In Amerika wurde die Nintendo Switch innerhalb der ersten beiden Tage so oft verkauft wie keine andere Nintendo-Konsole zuvor.

Das bedeutet, dass sich die Nintendo Switch in Nord-, Mittel- und Südamerika sowie Kanada im Zeitraum direkt nach ihrem Launch besser verkauft hat als die Wii. Und das will was heißen, denn die Wii gehört mit insgesamt über 100 Millionen abgesetzten Einheiten zu den erfolgreichsten Konsolen überhaupt. Die Verkaufszahlen gehen auf den New York Times-Reporter Nick Wingfield zurück, der sich wiederum auf Interview-Aussagen von Nintendo of America-Präsident Reggie Fils-Aime bezieht. Er gibt zu Bedenken, dass langfristige Vergleiche noch schwierig seien, zeigt sich aber optimistisch:

2. Fri-Sat sales for Nintendo Switch exceeded first 2-day sales in Americas for any system in Nintendo history. Next biggest was Wii. — Nick Wingfield (@nickwingfield) March 6, 2017

6. Long term comparisons to Wii, which sold more than 100 m LTD, are tough. But good start for Switch, with big games coming. — Nick Wingfield (@nickwingfield) March 6, 2017

In Japan bricht die Nintendo Switch zwar nicht den hauseigenen Wii-Rekord, blickt aber trotzdem auf Verkaufszahlen, die sich sehen lassen können. Laut Famitsu (via GamesBeat) hat Nintendo in der ersten, kurzen Verkaufswoche 313.700 Einheiten der Konsole auf dem japanischen Markt veräußert.

Die PS4 hat innerhalb des gleichen Zeitraums 322.100 Einheiten abgesetzt, was heißen könnte, dass die meisten Gaming-Fans beide Konsole besitzen. Angesichts des tendenziell schwächeren Konsolenmarktes in Japan (Mobile Gaming ist dort aktuell viel angesagter) schlägt sich die Nintendo Switch jedenfalls auch dort sehr gut.

Hättet ihr das erwartet? Wie geht es eurer Meinung nach weiter?

