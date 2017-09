Das ist so meta! - Doom läuft auf einem Smartphone, das in der Unreal Engine 4 läuft

Das klassische Doom aus dem Jahr 1993 als spielbare Smartphone-App? Gab es schon. Superschicke virtuelle Welten in der Unreal Engine 4? Gab es auch schon. Doch noch niemals zuvor gab es ein Smarthphone, das in der Unreal Engine 4 läuft und auf dem wiederum das klassische Doom spielbar ist!

Eben dieses verwirrende, aber auch beeindruckende Experiment hat nun Alex Gorcea in einem Youtube-Video vorgestellt. Mit Hilfe eines selbst gebauten Ports einer DOSBox (ein Emulator, der alte DOS-Spiele wie Doom nachbildet) hat er den Ego-Shooter auf ein selbst programmiertes Smartphone (inklusive Fingerabdrücken auf dem Display) gepackt. Dieses wiederum liegt als virtuelles Objekt in einer mit der top-modernen Grafik-Engine erstellten Welt. So entsteht ein Spiel im Spiel, wie wir es selten zuvor gesehen haben:

Wenn er nicht gerade wundersame Gameception-Experimente programmiert, arbeitet Alex Gorcea übrigens als Entwickler bei den von ihm gegründeten 1913 Studios und bringt dort eigene Smartphone-Spiele auf den Markt. Auf echten Smartphones, wohlgemerkt.

Dass das Video kein Fake ist und er Doom wirklich auf dem virtuellen Handy spielen kann, hat Gorcea in einem zweiten Video bewiesen. Und weil ein Videospiel nicht genug ist, lässt er in einem dritten Video auch noch Windows 95 auf dem Unreal-Engine-4-Smartphone laufen. Um es mit den Worten eines Youtube-Kommentators zu sagen: "This is getting close to the matrix...".