Days Gone kehrt auf der E3 2017 zurück.

Das Action-Adventure Days Gone wurde auf der E3 2016 exklusiv für PS4 angekündigt, seitdem ist es jedoch sehr ruhig um den Open World-Titel geworden. Die im April aufgetauchten Gerüchte um einen möglichen Release-Termin im August 2017 stellten sich als Aprilscherz heraus.

Nun gibt es jedoch ein neues Lebenszeichen zum postapokalyptischen Zombie-Abenteuer, und zwar von Sam Witwer, dem Synchronsprecher des Spielhelden Deacon St. John. Witwer zufolge soll Days Gone auf der diesjährigen E3 erneut gezeigt werden - mit einem "großen Auftritt".

Da es bislang jedoch offiziellen Informationen zum diesjährigen E3-Lineup von Sony gibt, solltet ihr diese Aussage vorerst mit etwas Skepsis betrachten. Der PS4-Exklusivtitel entsteht bei Sonys Inhouse-Entwickler SIE Bend Studio. Days Gone ist deren erste neue IP seit Syphon Filter aus dem Jahre 1999. Seit 2010 haben die Entwickler kein Spiel mehr herausgebracht.

Letztes Jahr erklärten die Entwickler, dass Days Gone das Gegenteil von The Last of Us werden soll. Einen Release-Termin gibt es weiterhin nicht. Der dürfte jedoch auf der E3 verraten werden. Wir halten euch auf dem Laufenden.

