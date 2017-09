Destiny 2 - Angeblich weniger Story-Missionen als im ersten Teil

In den letzten Tagen machte ein vorschnell veröffentlichter Strategy-Guide zu Destiny 2 die Runde, dessen Imgur-Link mittlerweile aber leider ins Leere führt. Aus dem Guide gehen nicht nur Infos zu Exotics, Subklassen und Max- sowie Licht-Level hervor, sondern auch zur Anzahl der Story-Missionen. Das berichten die Kollegen von Pushsquare.

Demnach verfügt Destiny 2 angeblich über 17 Story-Missionen - drei weniger als das erste Destiny, das uns hingegen durch 20 jagt. Allerdings sagt die Anzahl der Kampagnen-Missionen nichts über die Qualität der Story aus. Gelingt es Bungie, in 17 Missionen eine komplexe wie spannende Geschichte zu erzählen, nehme ich die vermeintliche geringere Zahl gerne in Kauf. Zumal gar nicht bekannt ist, wie viel Spielzeit eine einzelne Mission verbucht.

Bedenkt im Übrigen, dass es sich hierbei um ein Gerücht handelt. Weder Activision noch Bungie haben die Anzahl der Story-Missionen in Destiny 2 offiziell bestätigt.

Destiny 2 erscheint am 6. September 2017 für PS4, Xbox One und den PC. Um euch optimal auf den Release vorzubereiten, stellen wir euch in unserem Klassen-Guide zu Destiny 2 alle Charakter- und Subklassen vor. Alle wichtigen Neuerungen von Destiny 2 im Vergleich zu Destiny 1 verraten wir euch hier. Für einen Überblick über alle Editionen, die zum Launch für PS4 und Xbox One erscheinen, hier entlang.

