Destiny 2 - Zu dieser Uhrzeit geht es am Release-Tag los

Am 6. September erscheint Destiny 2 für die PS4 und die Xbox One. Etliche Spieler stehen schon in den Startlöchern und viele fragen sich: Zu welcher Uhrzeit kann ich am Release-Tag spielen?

Diese Frage wurde bereits auf der E3 2017 von Bungies Mark Noseworthy beantwortet, der sagte, dass es in den verschiedenen Zeitzonen auf der Welt jeweils am 6.9. um 00:01 Uhr mit Destiny 2 losgeht.

Das bedeutet also, dass die Server auch in Deutschland am Mittwoch um kurz nach Mitternacht freigeschaltet werden. Dieser Termin wurde mittlerweile noch einmal bestätigt.

Der Preload für Destiny 2 ist bereits seit einigen Tagen auf beiden Plattformen verfügbar, der Download des Spiels wiegt etwa 32 GB (PS4) bzw. 38 GB (Xbox One).

