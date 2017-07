Destiny 2 - Beta-Preload für PS4 & Xbox One startet schon heute

Falls ihr die anstehende Destiny 2-Beta kaum erwarten könnt und euch irgendwie darauf vorbereiten wollt, dürft ihr euch schon einmal den Beta-Client herunterladen. Der Preload zur Destiny 2-Beta auf der PS4 und Xbox One startet nämlich schon heute. Ab 19 Uhr habt ihr somit schon die Gelegenheit, den Download zu starten und damit kostbare Spielzeit in der Beta einzusparen.

Mehr: Destiny 2 - Was sich im PvP ändert: Schnellere Matches, kleinere Teams & mehr

Allerdings könnt ihr nur dann den Download starten, wenn ihr auch einen Beta-Key habt, den ihr in erster Linie als Vorbesteller von Destiny 2 bekommt. Vereinzelt werden Beta-Keys aber auch verlost. Wie groß der Download sein wird, ist aktuell noch nicht bekannt. Gut möglich, dass wir das erst zum Preload-Start erfahren.

Wann startet die Beta zu Destiny 2?

Die Destiny 2-Beta startet auf der PS4 schon am Dienstag, den 18. Juli um 19 Uhr und ist dabei nur für Besitzer von Beta-Keys zugänglich. 24 Stunden später dürfen dann auch Xbox One-Vorbesteller mitmischen. Ab Freitag, dem 21. Juli um 19 Uhr öffnet sich die Beta dann für alle PS4- und Xbox One-Spieler, die dann noch bis zum 24. Juli um 6 Uhr morgens spielen dürfen.

Mehr: Destiny 2 - Endgame mit zusätzlichen Herausforderungen wie Loadout-Lock

In der Destiny 2-Beta wird dieselben Inhalte bieten, die schon auf der E3 2017 gezeigt wurden. Das bedeutet, wir können die Storymission "Homecoming", den Strike "The Inverted Spire" und die beiden PVP-Modi "Countdown" und "Control" spielen. Was die Charaktere angeht, so werden nur drei Sub-Klassen spielbar sein, die allerdings allesamt neu sind. Jäger spielen als Arcstrider, Titanen als Sentinel und Warlocks als Dawnblade. Außerdem dürfen wir dann noch am letzten Tag der Beta für eine Stunde auf der "Farm" herumtollen, dem neuen Social Space von Destiny 2.

Destiny 2 erscheint am 6. September für PS4, Xbox One und PC.