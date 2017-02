Destiny 2 - Bungie dementiert aktuelle Gerüchte

Der Nachfolger des MMO-Shooters Destiny, Destiny 2, hat in den vergangenen Tagen eine wahre Lawine an neuen Gerüchten losgetreten. Einige davon sollen jedoch, wie so oft die Krux an Gerüchten, nicht der Wahrheit entsprechen.

von David Gillengerten,

13.02.2017 10:30 Uhr