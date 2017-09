Destiny 2 - Bungie verteidigt Entscheidung, Shader nur einmalig verwendbar zu machen

Die allgemeine Stimmung zu Destiny 2 kurz nach dem Launch ist eigentlich recht positiv und viele Spieler freuen sich über die Verbesserungen im Vergleich zum Vorgänger. Die neuen Shader in Destiny 2, die jetzt nur einmalig einsetzbar sind und danach verschwinden, haben aber viele Fans aufgeregt. Die Vermutung steht im Raum, dass hier mehr Einnahmen durch Mikrotransaktionen provoziert werden sollen.

Diesen Vorwurf weist Bungie aber von sich und Destiny 2-Director Luke Smith hat sich via Twitter zu Wort gemeldet. In einer Reihe an Tweets verteidigt Smith die Entscheidung und betont, dass die Jagd nach Shadern Teil des Endgames sei und einen entscheidenden, von den Entwicklern eingeplanten Reiz ausübe.

With D2, we want statements like "I want to run the Raid, Trials, or go back to Titan to get more of its Shader" to be possible. (4/4)