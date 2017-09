Destiny 2 - Dieses Power-Level braucht ihr für den Leviathan-Raid

Heute Abend startet der erste Raid von Destiny 2. Allerdings benötigt ihr ein gewisses Power-Level, um an der Endgame-Aktivität für sechs Spieler teilnehmen zu können. Die Anforderungen waren bislang noch unbekannt, doch der Director Luke Smith hat auf Twitter nun für Klarheit gesorgt.

Demnach ist der Leviathan-Raid für Spieler mit einem Power-Level zwischen 260 und 280 gedacht. Ihr solltet also mindestens 260 erreicht haben, wenn ihr im Streifzug mitmischen wollt. 260 ist zugleich das Softcap - ab dann könnt ihr nur noch durch das Erreichen von Meilensteinen und den damit verbundenen Loot-Belohnungen weiter aufsteigen.

Destiny 2's first Raid has a Power range of 260-280.