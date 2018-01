Destiny 2 - Game Director verspricht Rückkehr der PvE-Arenen & mehr Lore

Destiny 2 bietet zwar mehr und ausführlichere Story-Elemente als sein Vorgänger, aber da geht noch mehr. Dessen ist sich auch Game Director Christopher Barrett bewusst, der via Twitter in letzter Zeit intensiv mit der Community kommuniziert. Er verspricht, dass es in Zukunft noch mehr Lore geben soll. Außerdem bestätigt er auch die Rückkehr der PvE-Arenen wie Gefängnis der Alten, Hof von Oryx oder die Archon-Schmiede.

Wie genau der Ausbau von Lore beziehungsweise Story vonstatten gehen soll, verrät Christopher Barrett aber leider noch nicht. Er erklärt lediglich, dass das Grimoire eine wichtige Grundlage darstelle, was World Building und Lore von Destiny angehe.

The Grimoire is an important foundation to the lore and world building of Destiny. We need many more stories and tales like it. That’s where we are headed - https://t.co/Fzt7EI6PXz