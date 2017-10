Destiny 2 - Eisenbanner-Turnier: Start, Gear & Loot-Belohnungen von Season 1

Lord Saladin ist zurückgekehrt und mit ihm das erste Eisenbanner-Turnier in Destiny 2. Wir verraten euch, wie lange das monatliche PvP-Event dauert, was ihr für Belohnungen abstauben könnt und was ihr dafür tun müsst.

Eisenbanner in Destiny 2: Start & Ende in Season 1

Das erste Eisenbanner-Turnier findet im Oktober 2017 statt.

Los ging es heute, am 10. Oktober 2017, um 11 Uhr morgens.

Das Event dauert genau eine Woche lang.

Es endet demnach am 17. Oktober um 11 Uhr .

. Gespielt wird in dieser Zeit der Modus Kontrolle.

Es gibt eine neue Map.

Voraussetzungen & Teilnahme am Eisenbanner-Event

Um beim Iron Banner mitmischen zu dürfen, müsst ihr ein paar Prämissen erfüllen:

Ihr müsst die Hauptkampagne durchgespielt haben.

Betretet den Turm.

Sucht Lord Saladin oberhalb von Lord Shaxx auf der Plattform und sprecht mit ihm.

Betretet über den Navigator im Schmelztiegel die Eisenbanner-Playlist.

Die Neuerungen im Eisenbanner in Destiny 2

Bungie hat an dem monatlichen PvP-Event einige Änderungen im Vergleich zu Destiny vorgenommen:

Wie in jedem PvP-Modus in Destiny 2 wird auch im Eisenbanner-Turnier 4vs4 gespielt.

Power-Level-Vorteile sind deaktiviert, es zählt also euer Können, nicht euer Gear.

Eisenbanner-Beutezüge und die Ränge wurden abgeschafft. Stattdessen steigt ihr wie bei jeder Fraktion im Ruf, indem ihr Token sammelt, und erhaltet dafür Engramme.

Belohnungen im Oktober-Eisenbanner

In erster Linie erhaltet ihr als Belohnung Token für das Eisenbanner, die ihr bei Lord Saladin einlösen könnt, um Engramme zu erhalten. Diese zählen als Eisenbanner-Pakete. Ihr müsst zehn Pakete abstauben, um den monatlichen Meilenstein für den Eisenbanner abzuschließen.