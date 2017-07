Destiny 2 - Bereits erster Exploit gefunden, liefert unendliche Munition

Seit gestern Abend ist die Beta von Destiny 2 für Vorbesteller der PS4-Version verfügbar, bis dann am Freitag auch die übrigen PS4- und Xbox One-Spieler hinzustoßen dürfen. Und obwohl die Testphase noch keine 24 Stunden alt ist, hat ein Reddit-User bereits den ersten Exploit gefunden, der für unendlich Munition sorgt und relativ einfach ausführbar ist.

Im "Inverted Spire"-Strike, der in der Beta spielbar ist, können sich Warlocks in die "Vex Milk", also das Blut der Vex-Gegner, stellen und ihre Healing Rift aktivieren, um den Exploit nutzen zu können. So wird nämlich der Warlock-Perk "Risk Runner" ausgelöst, der die Munition aufstockt. Praktischerweise ist der Schaden der Vex Milk nicht so stark wie der Heilbonus, sodass ihr sehr lange in der Soße herumstehen und eure Taschen mit Munition auffüllen könnt - immer und immer wieder. Praktisch für Bosskämpfe!

Bungie wird diesen Exploit sicherlich auch schon entdeckt und ihn im finalen Spiel gefixt haben, um das Balancing in den Bosskämpfen zu bewahren. Wir sind gespannt, was die Spieler in der Welt von Destiny 2 als nächstes entdecken!

Seid ihr bereits in der Beta unterwegs? Wie gefällt euch der zweite Teil?