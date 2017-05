Destiny 2 - Erstes Gameplay-Video wird rund 60 Minuten lang sein

Destiny 2 wird sich Ende Mai in einem einstündigen Gameplay-Livestream zeigen.

Destiny-Fans haben sich den 18. Mai wohl bereits dick im Kalender markiert, denn für genau diesen Termin hat Bungie erstes Gameplay-Material zu Destiny 2 versprochen. Zu diesen Anlass sind die Entwickler nun sogar eine Kooperation mit der britischen Kinokette Odeon eingegangen, um die Gameplay-Enthüllung in gleich fünf britischen Kinos auszustrahlen.

Das Gameplay, das Bungie zeigen will, soll dabei den gemeinhin gewohnten Umfang von zwei bis 15 Minuten übersteigen: Stolze 60 Minuten lang soll das Gameplay-Video sein, das die Entwickler am 18. Mai in Kinos und via Livestream der Öffentlichkeit zeigen werden. Welche Szenen uns genau erwarten, ist noch nicht bekannt. Doch können wir davon ausgehen, dass wir uns in der einen Stunde bereits ein relativ gutes Bild davon machen werden können, was Destiny 2 im Vergleich zu seinem Vorgänger anders machen will.

Destiny 2 - Teaser-Trailer »Last Call« mit Nathan Fillion

Welche Neuerung wünscht ihr euch für den Nachfolger am meisten?