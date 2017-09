Nachdem der Xbox Store bereits versehentlich eine komplette Produktbeschreibung zu The Curse of Osiris enthüllt hat, stand der erste DLC für Destiny 2 eigentlich mehr oder minder fest. Jetzt setzt Entwickler Bungie der Gerüchteküche selbst ein Ende: Via Twitter erfolgt die offizielle Bestätigung, dass The Curse of Osiris kommt.

Curse of Osiris is not a leak. It's real! :) — Eric Osborne (@UrkMcGurk) September 8, 2017

Wann genau der DLC aufschlägt, wissen wir noch nicht, allerdings rechnen wir mit Dezember 2017. Bis dahin dürfte die PC-Version ebenfalls in vollem Gange sein. Abseits vom Release-Termin haben wir allerdings schon einige Infos zum Inhalt. The Curse of Osiris bietet:

Eine komplett neue Location: Den Merkur

Neue Story-Missionen und Adventures

Neue Waffen und Ausrüstungsteile

Neue Koop-Aktivitäten

Neue PvP-Arenen

Natürlich können sich noch weitere Inhalte dazugesellen. Zusätzliche Infos zu The Curse of Osiris findet ihr in unserer ursprünglichen Meldung zum Xbox-Leak.