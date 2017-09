Destiny 2 - Cutscene-Video: So klingt die deutsche Vertonung

Dienstag, 05. September 2017 um 17:00

In einer Zwischensequenz aus der ersten Mission in Destiny 2 sprechen der neue Oberschurke Ghaul und sein Verbündeter Dominus über ihre finsteren Pläne für den Reisenden und seinen Sprecher. Destiny 2 ist aufwendig komplett in deutscher Sprache vertont, auf Wunsch aber auch komplett auf Englisch spielbar.

Destiny 2 erscheint für PS4 und Xbox One am 6. September, die PC-Version kommt dann am 24. Oktober in den Handel.