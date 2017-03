Destiny 2 - Exklusive Inhalte für PS4 bis mindestens 2018

PS4-Besitzer genißen in Destiny 2 wieder Vorteile.

Der erste Teaser zu Destiny 2 lässt vermuten, dass sich mit dem Sequel zum Shooter-MMO so einiges ändern soll. Während wir uns aber über mehr Humor und mehr brennende Ruinen freuen dürfen, scheint in Sachen exklusive Inhalte alles beim Alten zu bleiben. Denn wie schon bei Destiny wird es auch bei Destiny 2 PS4-exklusive Inhalte geben, deren Releases über einen gewissen Zeitraum hinweg zuerst auf der Sony-Konsole stattfinden.

Diese Info können wir dem offiziellen YouTube-Kanal von PlayStation entnehmen, der uns am Ende des "Last Call"-Teasers mit Nathan Fillions Cayde-6 darauf hinweist, das es bis mindestens Herbst 2018 zeitlich exklusiven Destiny 2-Content für die PlayStation 4 geben wird. Weitere Details dazu soll es in diesem Sommer geben.

Welche Inhalte damit genau gemeint sind, lässt der Trailer offen. Beim ersten Destiny beschränkten sich die exklusiven Inhalte auf PvP-Maps, Strikes und exotische Gegenstände. Größere DLCs wie die Content-Erweiterungen Dunkelheit lauert, Haus der Wölfe, König der Besessenen und Das Erwachen der Eisernen Lords erschienen jedoch zeitgleich auf allen Plattformen.

Am Donnerstag, den 30. März soll es einen längeren Trailer zu Destiny 2 geben, der uns vielleicht mehr über die Release-Pläne zum Spiel verrät. Angeblich ist Destiny 2 für PS4, Xbox One und PC in der Entwicklung und soll am 8. September erscheinen.

Destiny 2 - Teaser-Trailer »Last Call« mit Nathan Fillion

Stören euch solche Exklusiv-Deals?