Destiny 2 - Fans lösen Rätsel um mysteriösen Dance Party-Schlüssel

In Destiny 2 schlummern womöglich noch jede Menge Geheimnisse. Bungie dürfte noch einiges in petto haben, was da auf uns zukommen soll. Nachdem gestern viel über zwei ganz bestimmte Schlüssel spekuliert wurde, ist zumindest dieses Rätsel mittlerweile schon gelöst. Der Loot-a-Palooza-Schlüssel sowie der Dance Party-Schlüssel werden nämlich benötigt, damit zwei neue Kiosks funktionieren, die mit der Faction Rally verfügbar gemacht wurden. YouTube-Nutzer MoreConsole und Hüter Mythical Random erklären, wie wir das Geheimnis lüften.

Mehr: Destiny 2 - Details zur Faction Rally bekannt, Event startet am 26. September

Wer im Rahmen der Faction Rally bereits einer Fraktion die Treue geschworen hat, erhält die Chance, dass am Ende des Leviathan-Raids nach dem Sieg über Calus der Loot-a-Palooza-Schlüssel droppt. Allerdings handelt es sich dabei um einen zufälligen Drop, der nicht garantiert ist. Zurück im Turm können wir mit dem Schlüssel den Kiosk öffnen und sollen anschließend eine Schatztruhe finden, die Cayde-6 im Turm versteckt hat. Das erfordert etwas Geschick und geschieht außerdem unter Zeitdruck.

Mehr: Destiny 2 - Easter Egg im Turm deutet auf Comeback von beliebtem Spielmodus hin

Mit dem Schlüssel aus dieser Truhe könnt ihr den Dance Party-Kiosk öffnen und eine regelrechte Party starten: Mit Licht, Musik und allem Drum und Dran – schließlich heißen Schlüssel und Kiosk nicht umsonst so. Als Belohnung gibt es dann noch eine Truhe, die allerdings in den meisten Fällen nur etwas Glimmer enthält. Andere Hüter berichten aber auch, dass sie seltenen Loot in der Truhe gefunden haben. Die Truhe fungiert übrigens als öffentliches Event (eben eine Dance Party) und alle Spielenden in der Nähe können sie ebenfalls öffnen.

Hattet ihr euch mehr erhofft?