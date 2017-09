Destiny 2 - Details zur Faction Rally bekannt, Event startet am 26. September

Gestern hatte ich euch noch daran erinnert, dass die Faction Rally in Destiny 2 bald an den Start geht. Jetzt haben die Entwickler von Bungie endlich auch ein paar Details zum neuen Event bekannt gegeben und verraten, wie die Faction Rally ablaufen wird und was es dabei zu gewinnen gibt.

Wie schon vermutet, handelt es sich bei der Faction Rally um ein zeitlich begrenztes Event, bei dem ihr euch für eine der drei Fraktionen (Kriegskult der Zukunft, Toter Orbit, Neue Monarchie) entscheidet und in ihrem Namen verschiedene Aktivitäten erledigt. Als Belohnung winken Fraktions-Tokens, die gegen Belohungen eingetauscht werden können. Ab dem 26. September um 11 Uhr unserer Zeit geht es los.

So funktioniert die Faction Rally

Sobald ihr Level 20 seid und Zugang zum Turm habt, könnt ihr euch an die jeweiligen Fraktionsanführer (Lakshmi-2, Arach Jalaal und Vollstrecker Hideo) wenden und eure Treue schwören. Im Anschluss könnt ihr für das Abschließen von Strikes, öffentlichen Events, Raids, Verlorenen Sektoren und Schmelztiegel-Matches die Fraktions-Tokens einheimsen.

Bungie hat sogar verraten, welche Rüstungsteile, Waffen und Shader sich in den Belohnungspaketen der einzelnen Fraktionen befinden. Auf den folgenden Bildern könnt ihr euch die Items anschauen.

Kriegskult der Zukunft

Toter Orbit

Neue Monarchie

Die Fraktion, die nach einer Woche am meisten Belohnungspakete an ihre Hüter verschenken konnte, gilt als Sieger der Faction Rally und bietet im Anschluss eine Spezial-Waffe an. Erwerben kann diese Waffen jeder Hüter, auch wenn er eigentlich einer anderen Fraktion angehört.

Anhänger der Sieger-Fraktion bekommen allerdings einen großen Rabatt auf den Kauf und zahlen nur 1000 Glimmer für die Waffe. Alle anderen müssen 50.000 Glimmer auf den Tisch packen.

Die "Faction Rally"-Spezial-Waffen der Fraktionen

Das Impulsgewehr vom Kriegskult der Zukunft

Die Pistole der Neuen Monarchie

Das Scout-Gewehr vom Toten Orbit

Die Faction Rally startet am Dienstag, den 26. September um 11 Uhr deutscher Zeit und läuft bis zum 3. Oktober um 11 Uhr. Die siegreiche Fraktion wird am 3. Oktober um 19 Uhr bekannt gegeben.

Welche Fraktion bzw. welche Waffe sollte die Faction Rally gewinnen?