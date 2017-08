Destiny 2 - Gameplay-Video zeigt Europäische Todeszone, Hinweise auf Subklassen & mehr

Das Embargo für die Gameplay-Videos aus der Europäischen Todeszone in Destiny 2 ist jetzt gefallen. Darin werden einige neue Details enthüllt und die Videos enthalten diverse Anzeichen, die auf weitere Neuerungen hinweisen. Zum Beispiel sieht es ganz danach aus, als würden die Subklassen aus Destiny: The Taken King zurückkehren.

Mehr: Destiny 2 - 60 FPS auch auf PS4 & Xbox One möglich, aber Bungie möchte nicht

Im Gameplay-Video von Arekkz können wir nicht nur die Europäische Todeszone (EDZ) bestaunen, sondern auch einen Blick auf eine exotische Waffe werfen: Die Gravitationslanze. Außerdem werden fleißig mysteriöse Shards gesammelt, die allerdings immer im Dreierpack daherkommen. Was bedeuten könnte, dass wir sie nur einmalig benutzen dürfen.

Mehr: Destiny 2 - Eure Begleiter Hawthorne und Cayde-6 stellen sich in eigenen Trailern vor

Wie genau das Aufsteigen und Leveln bei den Subklassen in Destiny 2 funktioniert, will Bungie noch nicht verraten. Allerdings scheint es neue Subklassen als Belohnungen zu geben und außerdem wurden bereits Artefakte gefunden, die sich klar auf bestimmte Subklassen beziehen.

Außerdem gibt es wie schon beim Launch-Event angekündigt eine In Game-Map und auch die sogenannten heroischen, öffentlichen Events. Die Adventures sollen allerdings nur ein einziges Mal absolviert werden können und regelmäßig rotieren. Seht euch hier das komplette Video an:

Welche Klasse spielt ihr als erstes?

Destiny 2 - Screenshots von Spielumgebung und Story ansehen