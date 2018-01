Das Destiny 2-Event Der Anbruch (The Dawning) neigt sich dem Ende zu. Nur noch heute, am 9. Januar 2018, können wir uns im Multiplayer-Shooter Schneeballschlachten liefern und der winterlich dekorierten Umgebung frönen. Doch wie ein Leak (via Destiny Tracker) vermuten lässt, werden wir uns nicht allzu lange auf das nächste Event in Destiny 2 gedulden müssen.

Drei kommende Ornamente für exotische Waffen deuten an, dass das aus dem ersten Destiny bekannte Crimson Days-Event dieses Jahr ein Comeback feiern könnte. Indikator dafür ist das Blumen-ähnliche Symbol in der linken Ecke der Waffen-Icons, die Bungie auch damals während des Events zur Feier des Fests der Liebe verwendet hat.

Falls ihr euch nicht mehr erinnern könnt: Das ursprüngliche Crimson Days-Event wurde in Destiny in der Zeit um den Valentinstag veranstaltet und brachte unter anderem einen neuen PvP-Modus namens Crimson Doubles, bei dem zwei Teams bestehend aus je zwei Mitgliedern gegeneinander antreten konnten. Auch Ausrüstung in feierlichem Design konnten Destiny-Spieler bei den Crimson Days abgreifen.

Würdet ihr euch über die Rückkehr des Crimson Day-Events freuen?