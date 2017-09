Nachdem der erste Raid für Destiny 2 vor wenigen Tagen freigeschaltet wurde, haben sich Spieler weltweit die Zähne an der Leviathan-Herausforderung ausgebissen. Sechs Hüter können dabei gemeinsam einmal pro Woche gegen den gestürzten Imperator Calus antreten. Meistens dauert der Kampf mehrere Stunden - das erste Team, das den Raid geschafft hat, saß sechs Stunden dran.

Jetzt hat sich ein Team aus nur vier Mitgliedern der Herausforderung angenommen und den Raid in einer Rekordzeit von nur knapp 43 Minuten erfolgreich abgeschlossen. Einer der Spieler hat das Beweisvideo auf dem YouTube-Kanal mit dem Namen The Legend Himself hochgeladen. Seht selbst:

Das Erstaunliche: Beide Male war es der selbe Squad. The Legend Himself waren sowohl die Ersten, die den Imperator Calus in die Knie gezwungen haben, als auch diejenigen, die ihn jetzt in Speedrun-Zeit besiegt haben. Die Helden der Stunde tragen die Namen xDom, lil_Noah, Epicookiez und Slayerage.

Wenn ihr selbst noch keinen Erfolg bei dem Leviathan-Raid hattet, schaut mal bei unserem Video-Guide vorbei, in dem wir euch hilfreiche Tipps dazu geben.

Destiny 2 - Screenshots aus Strikes und PVP-Matches ansehen