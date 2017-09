Destiny 2 Leviathan-Raid - Guide-Video: So besiegt man Calus

Freitag, 15. September 2017 um 16:35

Der erste Raid für Destiny 2 ist die bislang größte Herausforderungen des Bungie-Shooters. Sechs Hüter können einmal pro Woche den gestürtzten Imperator Calus besiegen - oder es so oft versuchen, bis es klappt. Damit diese teils stundenlange Unterfangen gelingen kann, erklärt Michael vom YouTube-Kanal Venero TV in diesem Video ganz genau, wie man durch den Raid kommt und welche Tricks zum Sieg führen.

Bislang ist noch nicht klar, wieviele Raids es in Destiny 2 geben wird. Im Dezember wird der erste DLC The Curse of Osiris veröffentlicht, aber bis dahin ist der Leviathan Raid das Engame-Highlight für PvE-Spieler.

Während PS4- und Xbox-One-Spieler Destiny 2 bereits seit dem 6. September spielen können, müssen sich PC-Spieler noch bis zum 24. Oktober gedulden. Ob der Raid dann gleich verfügbar sein wird, ist noch offen.

