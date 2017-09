Wer sich fest vorgenommen hat, heute Nachmittag eine Runde mit Destiny 2 zu verbringen, muss seine Pläne umwerfen und sich anders beschäftigen - zumindest für ein paar Stunden. Bungie hat Wartungsarbeiten angekündigt und nimmt die Destiny 2-Server dafür ab heute um 16 Uhr offline.

Ab diesem Zeitpunkt wird es nicht mehr möglich sein, sich auf PS4 und Xbox One in Destiny 2 (sowie Destiny 1) einzuloggen und den MMO-Shooter zu spielen. Die Downtime soll rund vier Stunden anhalten. Wenn alles wie geplant verläuft, dann soll Destiny 2 heute ab 20 Uhr wieder spielbar sein.

Unklar ist, was genau Bungie während der Wartungsarbeiten fixt. Die Kollegen von Mein-MMO gehen davon aus, dass die Entwickler an der Server-Stabilität und an einem Problem mit den Dämmerungsstrike-Modifiers werkeln.

Destiny 2 ist seit dem 6. September für PS4 und Xbox One erhältlich. Wie sich der Shared World-Shooter im Vergleich zu Destiny 1 schlägt, erfahrt ihr in unserem (Vorab)-Test.

