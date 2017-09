Update: Auf Nachfrage bei Activision Deutschland bestätigte man uns, dass offenbar die Server frühzeitig live geschaltet wurden. Zumindest auf PS4 könnt ihr daher schon spielen. Allerdings scheinen Käufer der digitalen Version noch bis 0:01 Uhr warten zu müssen. Für die Xbox One haben wir noch keine Infos.

Folgende Versionen gehen schon jetzt:

PS Store Code für die Digital Deluxe Edition

Disk-Version (z.b. Promo-Disc)

Retail-Version soll ebenfalls funktionieren

Originalmeldung: Destiny 2 erscheint zwar offiziell erst morgen, den 6. September, für die PS4 und Xbox One, die Server sind aber bereits seit heute um 14 Uhr offen: Wenn ihr Destiny 2 schon als Disc in der Hand haltet, dann könnt ihr ab jetzt spielen. Besitzer der digitalen Version müssen sich hingegen wohl bis Mitternacht gedulden.

Um euch optimal auf den Release vorzubereiten, stellen wir euch in unserem Destiny 2-Klassen-Guide alle Charakter- und Subklassen vor. Alle wichtigen Neuerungen von Destiny 2 im Vergleich zu Destiny 1 verraten wir euch hier. Ein Überblick über alle Editionen, die zum Launch für PS4 und Xbox One erscheinen, findet ihr in diesem Artikel.

Destiny 2 - Screenshots aus Strikes und PVP-Matches ansehen