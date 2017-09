Destiny 2 - Live-Action-Trailer stimmt mit explodierenden Würsten auf den Launch ein

Freitag, 01. September 2017 um 13:45

Kurz vor dem Launch von Destiny 2 soll ein neues Video auf den Shared World-Shooter einstimmen. Dieses Mal wird allerdings komplett auf In-Game-Szenen und Gameplay verzichtet, stattdessen wurden echte Schauspieler und aufwendige Kampf-Choreografien sowie Effekte verwendet, um einen Live-Action-Trailer zu produzieren. Mit Hunde-Witzen, Cut-Away-Gags und jeder Menge Kampfeinlagen soll die Zeit bis zum Launch von Destiny 2 ein wenig verkürzt werden.

Dieser wird übrigens genau am 6. September stattfinden. Dabei kommen neben PS4 und Xbox One nun auch endlich PC-Spieler auf ihre Kosten und können erstmals in das Universum von Destiny abtauchen.