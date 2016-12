Destiny 2 - Skylanders-Entwickler Vicarious Visions unterstützen Bungie

Destiny: Das Erwachen der Eisernen Lords

Bungie schraubt fleißig weiter an Destiny 2 (beziehungsweise dem Destiny-Universum, das ja stetig erweitert werden soll) und kriegt dabei jetzt Unterstützung von Vicarious Visions. Das Entwicklerstudio war bisher hauptsächlich für Spiele wie die Skylanders-Reihe bekannt – die Neuigkeit würde also zu den Gerüchten passen, dass das kommende Skylanders-Spiel angeblich eingestampft werden soll und die Marke womöglich sogar komplett vor dem Aus steht (wir berichteten).

Mehr: Destiny 2 - Entwicklung des Nachfolgers angeblich komplett neu gestartet

Außer einem Willkommens-Tweet von Bungie gibt es bisher noch keine weiteren Informationen zu der Zusammenarbeit. Vicarious Visions ließ auch lediglich verlauten, dass man gemeinsam mit Bungie das Destiny-Universum weiter ausbauen wolle. Neben Vicarious Visions arbeiten auch die High Moon Studios mit am Destiny-Franchise. Wir sind gespannt, was da noch alles auf uns zukommt.

Join us in welcoming Vicarious Visions to the party.https://t.co/w0EeVsjwhZ pic.twitter.com/q0VvzXeUpd