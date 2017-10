Destiny 2 - Spieler entdecken Overwatch-Easter Egg in Eisenbanner-Event

All diejenigen, die in Destiny 2 bisher keine Herausforderung gesehen habe, dürfen sich seit dieser Woche mit dem Eisenbanner-Event vergnügen, dem neuen PvP-Event. Trotz der neuen Herausforderung, die volle Konzentration fordert, haben einige Spieler es bereits geschafft, ein neues Easter Egg zu entdecken. Dieses ist vor allem für Fans von Overwatch spannend, die den Charakter Reaper gut kennen.

Eisenbanner ist bekanntlich die Domäne von Lord Saladin, einem Eisenlord, der die Matches kommentiert. Er wird gesprochen von Keith Ferguson, der in Overwatch Reaper spricht. Wenn ihr dort dessen Ultimate triggert, könnt ihr ihm lauschen wie er "Die! Die! Die!" ruft. Und genau dieser Schlachtruf hat es nun auch in Destiny 2 geschafft.

Hier könnt ihr euch das Original in Overwatch anhören:

Und so klingt "Reaper" in Destiny 2:

Entdeckt wurde das Easter Egg von Wayne Ng (via Eurogamer). Ihr könnt es triggern, wenn ihr zwanzig Gegner tötet ohne dabei zu sterben und so die "We Run Out of Medals"-Medallie erhaltet.

Es ist übrigens nicht das einige Overwatch-Easer Egg, das ihr in Destiny 2 finden könnt. Unter anderem wurde schon ein Scharfschützengewehr namens Widow's Bite entdeckt, das ein Pendant zu Widowmakers Widow's Kiss zu sein scheint, sowie ein Granatwerfer namens Play of the Game, der sich auf das gleichnamige Feature bei Overwatch bezieht.

Das Eisenbanner-Turnier startete am 10. Oktober und findet noch bis zum 17. Oktober um 11 Uhr statt. Gespielt wird in dieser Zeit der Modus Kontrolle. Alle Informationen, Voraussetzungen und Belohnungen könnt ihr hier nachlesen.

Habt ihr noch weitere Overwatch-Easer Eggs in Destiny 2 entdecken können?