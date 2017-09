Destiny 2 - Xur am 15.09.: Wo ist er zu finden, was hat er dabei?

Im ersten Destiny tauchte jedes Wochenende von Freitag bis Samstag der mysteriöse Händler Xur auf, der euch gegen deftige Preise exotische Waffen und Ausrüstungsteile verkaufte. Der düstere Tentakelkopf kehrt auch in Destiny 2 zurück, taucht diesmal allerdings nicht nur in der Home Base, sondern über alle vier Planeten verteilt auf. Diesmal treibt sich Xur auf dem Planeten Nessus herum.

Ihr findet den Händler Xur dabei ganz oben im Norden der Nessus Map von Destiny 2, westlich der Kammer des Wassers und nördlich vom Grab des Sehers. Xur bietet zu seinem Debut eine Waffe und drei Rüstungsteile zum Verkauf an. Für die Waffe, das exotische Fusion Rifle "Merciless", werden dabei 29, für die Rüstungen je 23 legendäre Scherben fällig.

Xur nimmt als Zahlungsmittel übrigens absolut nichts anderes als legendäre Scherben entgegen. Wie ihr gezielt an diese gelangt, erfahrt ihr in unserem Währungen-Guide. Alle anderen offenen Fragen zu Destiny 2 werden hoffentlich in unserer Guide-Übersicht geklärt. Denkt daran, dass Xur irgendwann am späten Sonntagabend, den 17. September, wieder verschwindet und höchstwahrscheinlich komplett andere Angebote in petto hat, wenn er übernächstes Wochenende wieder in Destiny 2 auftaucht.

Gönnt ihr euch ein Teil von Xur?