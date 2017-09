Destiny 2 - Xur heute: Standort & Angebot am 22.09. in der Übersicht

Xur, der Agent der Neun und gleichzeitig mysteriöse Händler bietet auch in Destiny 2 seine Ware an, darunter exotische Waffen und Rüstungen. Allerdings steht er nicht immer im Turm, sondern an jedem Wochenende an einem zufälligen Standort auf einem anderen Planeten. Wir verraten euch, wo ihr ihn findet und was er dabei hat.

Wann erscheint Xur?

Xur erscheint am Freitag (22.09.) um 11 Uhr und geht wieder am Sonntag (24.09.) um 11 Uhr.

Wo finde ich Xur?

Xur steht diesmal im Rigg auf dem Planet Titan. Ihr findet ihn links des Teleport-Punkts in einem Gebäude.

Was hat Xur im Angebot?

Xur bietet wieder drei exotische Rüstungen und eine exotische Waffe an.

Waffe: Die Wardcliff-Spule (Raketenwerfer) - 23 Bruchstücke

(Raketenwerfer) - 23 Bruchstücke Rüstung: Feindfinder (Jäger-Helm) - 23 Bruchstücke

(Jäger-Helm) - 23 Bruchstücke Rüstung: ACD/0 Rückkopplungshindernis (Titan-Handschuhe) - 23 Bruchstücke

(Titan-Handschuhe) - 23 Bruchstücke Rüstung: Sonnenarmschienen (Warlock-Handschuhe) - 23 Bruchstücke

Xur nimmt als Zahlungsmittel übrigens nichts anderes als legendäre Bruchstücke entgegen. Wie ihr gezielt an diese gelangt, erfahrt ihr in unserem Währungen-Guide. Alle anderen offenen Fragen zu Destiny 2 werden hoffentlich in unserer Guide-Übersicht geklärt.

Gönnt ihr euch ein Teil von Xur?