Destiny 2 - Auch Activision findet, dass Destiny zu wenig Content hatte

Destiny war von Anfang an darauf ausgelegt, erweitert zu werden. Die DLCs und Updates kamen auch – aber offenbar zu spät und insgesamt zu mager. Auch die Story-Kampagne blieb hinter den Erwartungen vieler Fans zurück. In einem neuen GamesIndustry-Interview spricht der Activision-CEO Eric Hirshberg unter anderem auch über die Probleme mit Destiny und wie es der zweite Teil schaffen soll, sich besser zu schlagen.

"Wir haben bei Destiny 1 viel richtig gemacht, aber eine der Sachen, die wir nicht getan haben, war bei der Nachfrage nach neuen Inhalten mitzuhalten. Ich habe das Gefühl – so großartig The Dark Below, House of Wolves, The Taken King und Rise of Iron alle sind – dass es da eindeutig Appetit auf mehr gab."