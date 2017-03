Destiny steckt voller Geheimnisse, die auch über zwei Jahre nach Release noch aufgedeckt werden.

Im Destiny-Subreddit r/raidsecrets tummeln sich allerhand Mystery-Hunter, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, die unzähligen Geheimnisse des MMO-Shooters ausfindig zu machen. Einer dieser unermüdlichen Spieler ist Reddit-User Djxyz0, der seine wohl bisher abenteuerlichste Reise in die Untiefen Destinys nach zwei Jahren Recherche und Herumprobieren abhaken kann.

Die Vault of Glass (Die Gläserne Kammer) ist Destinys erster Raid, der seit jeher Spieler dazu animiert, Areale zu betreten, zu denen sie eigentlich gar keinen Zugang haben sollten. Eines dieser Areale ist Atheons Throne Room. Atheon ist der Raid-Endboss, der uns im Laufe des Kampfes in alternative Varianten seiner Thronsäle einer anderen Zeit teleportiert, woraufhin wir uns in den Hauptraum in der Gegenwart zurückkämpfen müssen.

Djxyz0 ist es nun gelungen, diese alternativen Throne Rooms sowie den Hauptraum zu betreten und zu erkunden - und zwar ohne das Einwirken Atheons. Angefangen im Patrol Mode auf der Venus glitcht sich der Spieler durch die Vault of Glass, schlenkert quer durch Gorgon's Labyrinth, bis er schließlich die drei Throne Rooms erreicht. Djxyz0 ist der erste Destiny-Spieler, dem das gelungen ist. Im Video unten könnt ihr euch seine verrückte Reise ansehen (via Eurogamer).