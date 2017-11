Detroit: Become Human - Director verteidigt kontroversen Trailer & reagiert auf Kritik

Detroit: Become Human geht im neuen Trailer von der Paris Games Week dorthin, wo es richtig weh tut: Wir erleben eine nur schwer erträgliche Gameplay-Szene, in der es um häusliche Gewalt geht. Darin haben wir offenbar die Möglichkeit, mit Hilfe diverser Entscheidungen auf die Ereignisse einzuwirken.

Die Reaktionen auf den harten Trailer fallen unterschiedlich aus. Wie Eurogamer anmerkt, gibt es sowohl positives Feedback, als auch Kritik. Einigen Stimmen zufolge gehe das Gezeigte zu weit und sei zu brutal. Der Leiter des Entwicklerstudios Quantic Dream und Autor von Detroit: Become Human verteidigt die Entscheidung für die Thematik in einem ausführlichen Interview:

Auf die Frage hin, wieso er das sensible Thema häusliche Gewalt thematisieren wollte, antwortet David Cage:

"Für mich ist es eine sehr starke und bewegende Szene und ich war daran interessiert, den Spieler in die Position dieser Frau zu versetzen. [...] Da ist Kontext in der Geschichte, es gibt einen Grund dafür – woher sie kommt und wohin sie geht. Was mir wichtig ist, und was in Detroit wichtig ist, ist zu sagen, dass das Spiel genauso legitimiert ist, ein derartiges Thema zu erkunden wie ein Film oder ein Buch."