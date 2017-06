Detroit: Become Human - Kein Release in 2017, erscheint erst 2018

Wann erscheint Detroit: Become Human? Diese Frage beschäftigt Fans von Quantic Dream, seitdem das Studio hinter Heavy Rain oder Beyond: Two Souls sein aktuelles Projekt zusammen mit Sony auf der Paris Games Week 2015 in einem ersten Trailer vorstellte. Weder der Gameplay-Trailer zur E3 2016 noch die Spielszenen, die im Rahmen der E3 2017 gezeigt wurden, geben einen Aufschluss über den Release-Termin von Detroit: Become Human.

Dafür grenzt nun Director David Cage zumindest den Release-Zeitraum ein. Wie er im Interview mit Gamespot erzählt, soll das Spiel erst 2018 in den Handel kommen. Damit erteilt Cage den Vermutungen, Detroit: Become Human könne noch 2017 erscheinen, eine klare Absage. Konkretere Angaben zum Release-Termin des Spiels könnte Sonys Shawn Layden gemacht haben. Er ließ durchscheinen, dass die für 2018 geplanten PS4-Exklusivtitel in der ersten Jahreshälfte erscheinen sollen. Detroit: Become Human wurde allerdings nicht auf der diesjährigen E3-Pressekonferenz von Sony, sondern erst hinterher von Cage für 2018 angekündigt, daher bleibt abzuwarten, ob das Action-Adventure auch unter die Aussage von Layden fällt.

Mehr: Detroit: Become Human in der Vorschau - Heavy Rain mit Robotern

Detroit: Become Human führt Spieler in eine nahe Zukunft. Androiden werden in Massen hergestellt, um sie für die verschiedensten Zwecke an Menschen zu verkaufen. Allerdings regt sich Widerstand unter den Androiden, immer mehr von ihnen wollen ein selbstbestimmtes Leben führen. Die Geschichte von Detroit: Become Human erleben Spieler wie in Heavy Rain aus unterschiedlichen Perspektiven. Zudem verspricht Quantic Dream wieder vielfältige Entscheidungen, durch die der Spieler den Handlungsverlauf maßgeblich beeinflussen soll.