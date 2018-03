Deutscher Computerspielpreis 2018 - Alle Nominierungen in der Übersicht

Auch 2018 wird der Deutsche Computerspielpreis verliehen. Jetzt hat die Jury aus den 432 eingereichten Spielen die nominierten Titel in den 13 Kategorien bekanntgegeben. Außerdem gibt es eine 14. Kategorie für einen Publikumspreis, die Abstimmung findet sich auf der offiziellen Webseite.

Nach dem Eklat um den von Mimimi Productions nicht angenommenen Preis im vergangenen Jahr wurden die Abläufe verändert. 2018 sollte es also bei der Wahl einen reibungslosen Ablauf geben. Die Preisverleihung findet am 10. April statt.

Hier findet ihr alle Nominierten in der Übersicht:

Allerdings ist auffällig, dass das deutsche Actionspiel The Surge (laut Entwickler trotz Einreichung) in keiner Kategorie nominiert wurde. Im Rahmen des letzten Deutschen Entwicklerpreises gewann der Titel von Deck 13 die meisten Kategorien mit insgesamt drei Preisen, darunter auch den für das beste deutsche Spiel.

Inzwischen hat unsere Kollegen von der GameStar die offizielle Stellungnahme des DCP zum Thema erreicht, hier der genaue Wortlaut:

Der Titel "The Surge" wurde vom Entwickler Deck13 bereits zum DCP 2017 regelkonform eingereicht, allerdings nicht in der finalen, sondern einer noch unfertigen Version. Auf dieser Grundlage wurde der Titel von der Jury nicht nominiert.



Zum DCP 2018 konnte "The Surge" gem. den Teilnahmebedingungen, IV. Einreichung von Computerspielen damit nicht erneut eingereicht werden. Deck13 hat stattdessen "The Surge - Complete Edition" mit dem Add-on "A Walk in the Park" als neuen Inhalt eingereicht. Die Jury des DCP 2018 hat entsprechend ausschließlich das Add-on "A Walk in the Park" als Bewertungsgrundlage verwendet und nicht nominiert.



Fans können übrigens beim Publikumspreis-Voting unter https://deutscher-computerspielpreis.de/publikumspreis neben über 330 anderen Titeln u.a. auch für "The Surge - Complete Edition" abstimmen.