Diablo 3 - Blizzard verrät Details zum Jubiläums-Update 2.4.3 & dem Diablo-Remake

Diablo 3 erhält mit dem neuesten Patch 2.4.3 auch ein Remake des Original-Diablos

Diablo 3 bietet bald ein ganz besonderes Schmankerl für alle Fans des Blizzard-Franchises: Zur Feier von 20 Jahren Diablo gibt es die Möglichkeit, noch einmal in das Original-Spiel abzutauchen. Oder zumindest in ein Remake, das "Finsternis in Tristram" heißt und innerhalb von Diablo 3 als zeitlich begrenztes Event gespielt werden kann – komplett mit Retro-Look und allen Haupt-Bossen. Außerdem bringt Patch 2.4.3 auch noch einige andere Änderungen mit sich. So können wir springenden Gegnern jetzt auch in der Luft den Garaus machen.

Mehr: Diablo 3 - Pärchen lernt sich beim Online-Spielen kennen, heiratet & macht Cosplay-Hochzeitsfotos

Eine komplette Liste aller Item-Tweaks und Neuerungen findet ihr hier. Ein Datum für den Patch gibt es allerdings noch nicht. In Zukunft sollen auch noch alle bisher PC-exklusiven Saisons auf den Konsolen verfügbar gemacht werden und in der zweiten Jahreshälfte von 2017 können wir uns schon mal auf den Totenbeschwörer freuen.

Mehr: Diablo 3 - Gameplay-Trailer stellt die neue Necromancer-Klasse vor

Das Remake des Ur-Diablos "Finsternis in Tristram" kommt als 16-stöckiger Dungeon daher, in dem sich unser Charakter wie früher nur in acht Richtungen bewegen kann. Am Ende gibt es dann den "Red Soul Shard" von Diablo persönlich, außerdem verspricht Blizzard noch einige andere Überraschungen. Wie das Ganze in Bewegung aussieht, könnt ihr euch hier ansehen – Hintergrund-Infos gibt es obendrauf:

Worauf freut ihr euch beim Jubiläums-Update 2.4.3 am meisten?