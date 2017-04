Die besten Switch-Spiele 2017 - Das sind unsere Top 10

Das sind die Top 10 Switch-Games 2017.

Die Nintendo Switch ist zwar gerade mal einen Monat alt, trotzdem möchten wir euch eine Übersicht mit empfehlenswerten Spielen für die neue Konsole bieten.

Auf GamePro.de findet ihr eine Liste aller Switch-Tests, geordnet nach dem Datum der Veröffentlichung. Um jedoch einen schnellen Überblick über die besten Switch-Games zu bekommen, haben wir diese Topliste erstellt und werden diese monatlich aktualisieren.

Hier findet ihr auf einen Blick die Top 10 Switch-Spiele des Jahres 2017. Im Gegensatz zu den PS4- und Xbox One-Toplisten berücksichtigen wir bei der Switch-Topliste auch Titel, die (noch) keine Wertung von uns erhalten haben. Sobald die Konsole etwas länger auf den Markt ist und mehr Spiele erschienen sind, wird diese Liste aktualisiert.

10. Super Bomberman R

Super Bomberman R - Gameplay-Trailer enthüllt Nintendo Switch-Version des Party-Klassikers

Super Bomberman R folgt dem klassischen Bomberman-Prinzip: Ihr bewegt Bomberman durch 3D-Stages und platziert Bomben, um Hindernisse und Gegner zu beseitigen. Der Story-Modus hält über 50 Levels inklusive Bossgegner bereit, die allesamt im Koop-Modus gespielt werden können

Darüber hinaus gibt es einen Battlemode, in dem ihr euch mit bis zu vier (an einer Konsole) oder acht (zwei Konsolen im lokalen Netz) Spielern Multiplayer-Duelle liefert. Super Bomberman R macht nichts revolutionär neu, doch wer Bomberman mag und ein paar Kumpels um sich scharen kann, macht hier nichts verkehrt.

Genre: Actionspiel

Release: 3. März 2017

GamePro-Wertung: -

9. Little Inferno

Little Inferno gab's schon auf der Wii U, kommt dank Touchscreen-Unterstützung aber auch gut auf der Nintendo Switch zur Geltung. In dem Minispiel verbrennt ihr diverse Spielzeuge wie Holzblöcke, Puppen oder auch einen ganzen Schulbus, um ein Feuerchen zu machen.

Bis zu 100 geheime Kombinationen gilt es zu entdecken, um mehr Münzen zu bekommen, mit denen ihr im Shop neue Gegenstände kauft. Wer einmal angefangen hat, kann so schnell nicht mehr aufhören, zumal Little Inferno auch wunderbar beruhigend wirkt.

Genre: Puzzlespiel

Release: 23. März 2017

GamePro-Wertung: -

8. Has-Been Heroes

Has-Been Heroes - Ankündigungs-Trailer mit Gameplay-Szenen

Has-Been Heroes ist ein Action-Strategiespiel mit Permadeath-Komponente der Trine-Macher. Mit drei Helden (Schurke, Priester, Krieger) besiegt ihr in der 2D-Ansicht auf einem in drei Reihen geteilten Schlachtfeld mehrere Gegnerwellen. Dabei müsst ihr eure Angriffe gut aufeinander abstimmen und Zauber klug einsetzen.

Im Laufe des Spiels schaltet ihr hunderte neue Items und Zauber sowie neue Helden frei. Wer Roguelikes wie The Binding of Isaac mag, sollte sich Has-Been Heroes genauer anschauen.

Genre: Action-Strategie

Release: 4. April 2017

GamePro-Wertung: -

7. Blaster Master Zero

Bereits 1988 erschien das erste Blaster Master-Spiel. Blaster Master Zero ist eine Hommage an den Klassiker und präsentiert sich im 8-Bit-Retro-Look. Mit unterschiedlichen Waffen ballert ihr euch durch insgesamt acht abwechslungsreiche Welten, die ihr nach Geheimnissen und Dungeons erkundet.

So erhaltet ihr nach und nach neue Upgrades für euren Helden und den SOPHIA-Buggy. Wie in einem Metroidvania gelangt ihr somit erst später an Stellen in frühen Levels. Retro-Fans sollten zugreifen.

Genre: Action-Adventure/Plattformer

Release: 9. März 2017

GamePro-Wertung: -

6. Snake Pass

Darf ich vorstellen: Snake Pass - Angespielt-Video zum Schlangen-Rätsler

Snake Pass bringt frischen Wind ins Genre, denn in dem Platformer steuert ihr eine Schlange, was gewisse Herausforderungen mit sich bringt. So müsst ihr euch geschickt um Bambusröhren entlangschlängeln, um Hindernisse zu überwinden und Portalsteine einzusammeln.

Die Steuerung ist gewöhnungsbedürftig, geht nach kurzer Zeit aber gut von der Hand. Wer es anspruchsvoller mag, kann in den insgesamt 15 Levels 20 Orbs und fünf Goldmünzen sammeln. Für Collectible-Jäger ein wahres Fest. Wer etwas Neues probieren möchte, dem sei Snake Pass wärmstens empfohlen.

Genre: Puzzlespiel/Plattformer

Release: 29. März 2017

GamePro-Wertung: -

Auf der nächsten Seite findet ihr die Plätze 5 bis 1 der besten Switch-Spiele 2017. Platz 1 ist zudem eines der Spiele mit der höchsten GamePro-Wertung aller Zeiten.