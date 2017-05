Die besten Xbox One-Spiele 2017 - Das sind unsere Top 10.

Auf GamePro.de findet ihr eine Liste aller Xbox-One-Tests, geordnet nach dem Datum der Veröffentlichung. Um jedoch einen schnellen Überblick über die besten Xbox-Games zu bekommen, haben wir diese Topliste erstellt.

Hier findet ihr auf einen Blick die Top 10 Xbox-One-Spiele des Jahres 2017 mit den höchsten GamePro-Wertungen. Beachtet, dass DLCs und Erweiterungen in dieser Liste nicht berücksichtigt werden.

Sollte es mehrere Spiele mit der gleichen GamePro-Testwertung geben, berücksichtigen wir das jüngste, also zuletzt erschienene Spiel.

Letztes Update der Topliste: 02. Mai

10. For Honor - 82

For Honor - Testvideo: Hochglanz-Duelle mit vager Zukunft

Im Third-Person-Schwertkampf-Actionspiel For Honor treffen die drei Parteien Ritter, Samurai und Wikinger aufeinander, jede mit eigenen Fertigkeiten, Stärken und Schwächen. Das ausgeklügelte Kampfsystem mit diversen Attacken, Blicks, Guard Breaks und Ausweichmanövern ist vielfältig und muss erstmal gemeistert werden.

Der Titel hat einen starken Mehrspieler-Fokus, es gibt sowohl Modi für 4-gegen-4, aber auch 2vs2-Brawls und Mann-gegen-Mann-Duelle stehen auf dem Programm. Zwischen den Runden kann man mit erspielten Crafting-Materialien neue Items basteln oder verbessern.

Genre: Action

Release-Datum: 14. Februar 2017

GamePro-Wertung: 82

9. Thimbleweed Park - 82

Thimbleweed Park - Launch-Trailer stellt Protagonisten des klassischen Adventures vor

Thimbleweed Park stammt von Ron Gilbert und Gary Winnick, die schon für die Genre-Klassiker Monkey Island und Maniac Mansion verantwortlich zeichneten. Es erzählt die Geschichte zweier Detektive, die einen Mord aufklären müssen. Ihr übernehmt im Spiel fünf Charaktere und erkundet das Städtchen Thimbleweed Park.

Die Geschichte lehnt an Serien-Hits wie Twin Peak, Akte X und True Detective an, soll diese aber eher subtil auf die Schippe nehmen. Die Entwicklung von Thimbleweed Park wurde mit über 600.000 US-Dollar via Kickstarter finanziert.

Genre: Point&Click

Release-Datum: 30. März 2017

GamePro-Wertung: 82

8. Bulletstorm: Full Clip Edition - 83

Bulletstorm: Full Clip Edition - Testvideo: Zum Vollpreis aufgewärmt, dafür endlich uncut

Bulletstorm: Full Clip Edition ist eine Neuauflage des Shooters Bulletstorm aus dem Jahr 2011. Hier geht es darum, die Gegner möglichst kreativ um die Ecke zu bringen. Neben allerlei Wummen haben wir dafür zum Beispiel auch eine Energiepeitsche dabei, mit denen wir Gegner zu uns oder in Objekte zerren können.

Außerdem gibt es jede Menge derben Humor und markige Sprüche. Bei der Full Clip Edition wurde im Vergleich zum Original das Post Processing verbessert, außerdem gibt es bessere Soundqualität und hier und da wurden auch einige Texturen aufgemotzt.

Genre: Shooter

Release-Datum: 7. April 2017

GamePro-Wertung: 83

7. The Sexy Brutale - 84

Was ist... The Sexy Brutale? - Und wie funktioniert das Mörder-Spiel?

In The Sexy Brutale grüßt täglich das Murmeltier, denn in dem Adventure erleben wir immer den gleichen Tag in einem skurilen Kasino-Anwesen, dessen Gäste vom Personal brutal ermordet werden. Wir müssen die Morde verhindern und somit die Zeitschleife durchbrechen.

Um das zu erreichen, spionieren wir den Mördern aus der Distanz nach, beobachten sie durch Schlüssellöcher, belauschen Gespräche und prägen uns ihren Tagesablauf ein. Die grafische Detailverliebtheit wird mit einem genialen Soundmix aus Jazz und Swing kombiniert. In jedem Fall eine außergewöhnliche Spielerfahrung.

Genre: Adventure

Release-Datum: 12. April 2017

GamePro-Wertung: 84

6. Dead Rising 4 - 84

Dead Rising 4 - Gewohnt absurde Zombie-Action im neuen Trailer

Dead Rising 4 ist der vierte Teil der abgedrehten Zombie-Open-World-Reihe von Capcom. Erneut metzelt sich Frank West, Held des ersten Serienteils, mit allerlei verrückten Waffen durch Horden von Untoten. Die Argumentationsverstärker könnt ihr dabei teilweise sogar selbst herstellen.

Dead Rising 4 spielt wieder in der Stadt Willamette in Colorado, diesmal zur Weihnachtszeit, allerdings 16 Jahre nach dem ersten Dead Rising. Neu sind neben neuen Zombie-Arten auch Exo-Suits, die Frank fast schon Superkräfte verleihen. Der Koop-Modus unterstützt bis zu vier Spieler. Fahrzeuge sind auch dabei.

Genre: Action

Release-Datum: 31. Januar 2017

GamePro-Wertung: 84

