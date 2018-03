Die Sims 4 - EA verkauft einen DLC zu einem DLC & Fans sind sauer

In der öffentlichen Meinung hat es Publisher Electronic Arts zuletzt nicht einfach gehabt. Vor allem die Debatte um die Lootboxen in Star Wars: Battlefront 2 hat das Image von EA geschädigt. Nun hat ein Accessoires-Pack für Die Sims 4 eine neue Kontroverse losgetreten. Denn das kostenpflichtige Update ist im Grunde ein DLC zum 40 Euro teuren Die Sims 4-DLC "Hunde und Katzen" und damit bisher einmalig.

Mit dem Mini-DLC "Mein erstes Haustier" bekommen Spieler die Möglichkeit, auch kleinere Haustiere wie Hamster in ihre Traumwohnung zu packen und damit das Angebot des eigentlichen Erweiterungspacks zu vergrößern.

Doch "Mein erstes Haustier" setzt voraus, dass Spieler auch "Hunde und Katzen" gekauft haben. Wer in Die Sims 4 also kleine Vögel oder Schlangen großziehen möchte, muss erst einen DLC kaufen, um dann einen weiteren DLC kaufen zu können.

Vielen Fans stößt diese Preispolitik sauer auf. Einerseits bietet das Accessoires-Pack fast nur Inhalte, die sich die Spieler ohnehin schon für die eigentliche Haupt-Erweiterung gewünscht hatten. Andererseits wollen viele Spieler einfach nicht doppelt für DLC-Inhalte zahlen und rufen daher teilweise zum Boykott auf.

