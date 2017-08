Die Sims 4 - Gameplay auf PS4 & Xbox One identisch mit PC, mehrere Haushalte möglich

Einer der Entwickler hinter Die Sims 4 hat in einer Fragerunde auf Twitter zahlreiche neue Details über das Spiel bestätigt. Unter anderem gibt es Neuigkeiten zur Auflösung und zu bereits bekannten PC-Features. So soll der beliebte Kamera-Modus aus der mittlerweile drei Jahre alten PC-Version von die Sims 4 ein Comeback feiern. Damit werden nun auch Konsolenspieler ihre Fotos und Videos aufnehmen, speichern und teilen können.

Außerdem wird es auch auf der Konsole möglich sein, mehrere Haushalte in ein und demselben Spielstand zu kontrollieren.

Gameplay is identical to pc. So, yes, you can play multiple households in your save. https://t.co/uQONiS5dgQ