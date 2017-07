Doom - John Romero erklärt endlich, wer der Doom Guy auf dem Cover ist

John Romero, einer der Gründer von id Software, hat auf seinem Blog das Geheimnis um den Doom Guy auf dem Cover des ersten Dooms gelüftet. Alles fing laut Romero damit an, dass Don Punchatz, der das Doom-Logo und das Cover entworfen hat, Mitte 1993 mit einem männlichen Model zu id Software kam. Das Model sollte verschiedene Posen für den Marine einnehmen, der später auf dem Cover sein würde.

Mehr: Doom - Update 6.66 schaltet alle DLCs frei und überarbeitet den Multiplayer komplett

Romero schreibt weiter, dass das Model sein Shirt auszog und mit einer Spielzeug-Plasmakanone unterschiedlich posierte. Dabei sollte das Model Posen einnehmen, die zur Vorstellung passten, dass er von einer Horde von Dämonen angegriffen wird, während er sich auf einem Hügel befindet und nach unten in die Menge feuert.

Allerdings gefiel ihm keine einzige der Posen des Models. Nach 10 Minuten und weiteren erfolglosen Posen zog John Romero frustriert selbst sein Shirt aus, nahm die Spielzeug-Waffe und sagte dem Model, er solle an seinem Arm ziehen - so wie es einer der Dämonen machen würde.

Anschließend sagte er zu Punchatz, dass er es sich genau so vorstellen würde und Punchatz machte einige Fotos. Sie probierten noch weitere Varianten, aber am Ende gefiel ihnen diese am besten.

Somit ist der Doom Guy auf dem Cover niemand geringeres als John Romero selbst.