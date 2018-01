Zahlreiche Manga-Bände, Anime-Staffeln und Videospiele machen es deutlich: Dragon Ball ist eines der beliebtesten Animations-Franchises unserer Zeit. Die legendären Erfolgsgeschichte von Dragon Ball begann aber recht bescheiden mit einer simplen Skizze, mit der Erfinder Akira Toriyama Son Goku und Bulma erstmals der Öffentlichkeit vorstellte.

Die offizielle japanische Dragon Ball-Website postete das Bild im Rahmen einer aktuellen Aktion. Dabei können wir jeden Tag ein anderes seltenes Werk von Zeichner Toriyama bestaunen. Nach 24 Stunden verschwindet die jeweilige Skizze jedoch wieder von der Homepage.

Der User Todd Blankenship war aber schnell genug, hat einen Screenshot von der ersten veröffentlichten Zeichnung gemacht und auf Twitter hochgeladen.

Today's entry in the Nearly Complete Works of Toriyama: a postcard sent in October 1984 to members of the Akira Toriyama Preservation Society (his official fan club at the time), in which Goku and Bulma were first unveiled to the world a month before the manga began in Jump: pic.twitter.com/dPIkCMB3Zt