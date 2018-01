Dragon Ball Z - Adidas-Sneaker im Look von Son Goku & Vegeta geleakt

Während die Helden und Schurken aus Dragon Ball Z fortwährend nach den sieben Dragon Balls suchen, haben sich im Internet mittlerweile fast alle der angeblich acht geplanten Adidas-Turnschuhe im Stil des beliebten Animes und Mangas zusammengefunden (via Comicbook).

Nachdem bereits die Adidas-Sneaker im Look von Freezer und Cell sowie Majin Boo durchs Internet huschten, sind beim Twitter-Account von Yeezy Mafia nun Bilder der kommenden Son Goku-, Vegeta- und Shen-Long-Treter aufgetaucht.

Der Son Goku-Schuh kommt als Adidas ZX 500RM-Modell und soll laut Yeezy Mafia im August 2018 erscheinen. Der Look des Sneakers ist dem unverkennbaren roten Kampfanzug des Dragon Ball Z-Helden nachempfunden. Seht selbst:

Bei dem Vegeta-Modell handelt es sich hingegen um einen Adidas Ultra Tech (Oregon), der im November 2018 folgen soll. Der Stil entspricht der Saiyajin-Rüstung des Charakters, während die gelben Akzente die Super-Saiyajin-Form von Vegeta wiederspiegeln.

Die Shen-Long-Schuhe hingegen entsprechen dem Adidas EQT ADV Mid-Modell. Laut der Website Sneakernews erscheinen die Treter im Dezember 2018.

