In den letzten Wochen sickerten immer wieder Bilder von vermeintlich offiziellen Adidas-Sneakern im Look von Son Goku, Vegeta, Cell, Freezer und Co. ans Licht der Öffentlichkeit. Die Schuhkollektion, die das Unternehmen in Anlehnung an Dragon Ball Z entwickelt, soll Gerüchten zufolge noch dieses Jahr auf den Markt kommen.

Einige User sind allerdings unzufrieden mit den geleakten Designs der neuen DB-Sneakern. Auf unserer Facebook-Seite erreichten uns zahlreiche Nachrichten von Spielern, die zwar Dragon Ball-Fans sind, mit den Schuhen aber nichts anfangen können.

Der Nutzer juicetaminlive schafft jetzt Abhilfe und hat kurzerhand seine eigenen Dragon Ball-Schuhe entworfen. Das Ergebnis postete er auf seiner Instagram-Seite.

Sein Vegeta-Schuh besticht mit einem minimalistischen Design, das dank der der Farb-Kombi aus Blau, Gelb und Weiß dennoch stark an den Dragon Ball-Helden erinnert.

Welcher Sneaker gefällt euch besser - das vermeintliche Original oder die Fan-Variante?

Tatsächlich ist juicetaminlive nicht der Erste, der sich an einem Schuh im Dragon Ball-Design versucht hat. Auf der Online-Verkaufsplattform eBay sind unter dem Stichwort "Dragon Ball Sneaker" beispielsweise Kinderschuhe im Stil von Son Goku, Vegeta und Bulma gelistet.

Aber Vorsicht: Offiziell lizensiert sind diese Schuhe mit einem Verkaufspreis von nur 45 Euro garantiert nicht. Wir raten euch deshalb vom Kauf ab und eher dazu, auf die Veröffentlichung der offiziellen Kollektion zu warten. Wer nicht so lange warten will, kann sich mit dem nötigen Kleingeld einen eigenen Dragon Ball-Sneaker individuell auf der offiziellen Adidas-Website erstellen und zusenden lassen.

Wie würden eure idealen Dragon Ball-Sneaker aussehen?