Dragon Ball FighterZ - Beat 'em up kommt mit Yamchu & Tenshinhan als spielbare Kämpfer

In der Vorlagen und vielen Dragon Ball-Spielen gerieten Kult-Figuren wie Yamchu und Tenshinhan immer weiter in Vergessenheit. In Dragon Ball FighterZ dürfen die beiden aber endlich wieder mitmischen und Son Goku die Stirn bieten.