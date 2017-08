Dragon Ball FighterZ - Gameplay-Trailer zeigt erstmals Details zum Story-Modus

Dienstag, 22. August 2017 um 14:15

Bandai Namco hat den Fans im Zuge der gamescom 2017 einen neuen Trailer zu Dragon Ball FighterZ spendiert. Darin werden aber nicht nur schnelle Kämpfe zu stimmigem J-Rock gezeigt, sondern auch neue Details zur Geschichte des Spiels bekannt gegeben.

Wie wir bereits berichteten, wird Android 16 diesmal als Widersacher in einer alternativen Story, die sich bewusst weg vom Original bewegt, auftreten. Neu zu sehen sind jetzt düstere Klone von Son Goku, Krillin und Co, die anfangen, Städte zu zerstören. Selbst Goku und Co. scheinen bei dieser Bedrohung deutlich an ihre Grenzen zu stoßen.

Ebenfalls zu sehen sind natürlich jede Menge neue Kampfszenen mit aufwendig animierten Charakteren. So prügeln sich Charaktere wie Goku, Buu, Krillin, Piccolo, Android 18 oder Vegeta durch chaotische Kämpfe. Dass die Entwickler dabei nicht auf spektakuläre Effekte und satte Farben verzichten, wird bereits nach den ersten Sekunden deutlich.

Dragon Ball FighterZ wird im Februar 2018 für PS4, Xbox One und PC erscheinen.